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«Ростов-Дон» и ЦСКА одержали победы в женской гандбольной Суперлиге

«Ростов-Дон» и ЦСКА одержали победы в женской гандбольной Суперлиге
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Сегодня, 24 февраля, в домашнем матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Ростов-Дон» обыграл «Черноморочку» из Новороссийска со счётом 35:29.

Самым результативным игроком матча стала линейная гостей Елизавета Собина, забросившая семь мячей. В составе хозяев левая крайняя Полина Кузнецова отметилась шестью забитыми голами.

В другой встрече тура ЦСКА в гостях победил «Астраханочку» — 30:24.

После 27 туров «Ростов-Дон» с 50 очками лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым ЦСКА на пять очков. «Астраханочка» набрала 38 очков и занимает третье место в таблице. «Черноморочка» (34) делит четвёртое место с тольяттинской «Ладой», которая сегодня проведёт домашний матч 27-го тура с «Кубанью».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Этап победителей.

«Ростов-Дон» — «Черноморочка» — 35:29 (17:14)

«Астраханочка» — ЦСКА — 24:30 (10:18).

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