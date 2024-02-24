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UCI добавил квоту россиянам для участия в шоссейных велогонках на Олимпиаде-2024

UCI добавил квоту россиянам для участия в шоссейных велогонках на Олимпиаде-2024
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Международный союз велосипедистов (UCI) добавил квоту российским спортсменам для участия в шоссейных велогонках на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут летом 2024 года.

«После недавнего пересчёта очков в рейтинге у нас добавлена квота в женских шоссейных гонках. Таким образом, в групповой гонке у нас могут выступить две спортсменки», — приводит слова главного тренера сборной России Иракли Абрамяна «Матч ТВ».

Летом 2023 года Абрамян отмечал, что на Олимпиаде в Париже по одному российскому спортсмену сможет выступить в каждой гонке турнира.

Напомним, российские спортсмены допускаются на международные соревнования по велогонкам в составах профессиональных команд в нейтральном статусе.

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