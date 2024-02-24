Беларусь уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сегодня, 24 февраля, прошел полуфинальный матч между сборными Беларуси и Италии. Поединок завершился со счётом 3:3 (5:4) в пользу команды из Италии

По результатам основного времени выявить победителя не удалось, команды сыграли со счётом 3:3. В дополнительное время также никто не забил победный гол. Италия взяла верх над белоруской командой благодаря точному удару Эммануэле Дзурло в послематчевых пенальти.

У команды Беларуси жёлтую, а затем красную карточку получил Олег Гапон. В сборной Италии с поля никого не удалили, по одному предупреждению получили Леандро Казапьери и Томмазо Фадзини.

Теперь в финальном мачте, который пройдёт 25 февраля, Италии предстоит встретиться со сборной Бразилии, обыгравшей Иран 3:2.