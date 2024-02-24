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Беларусь уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Беларусь уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
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Сегодня, 24 февраля, прошел полуфинальный матч между сборными Беларуси и Италии. Поединок завершился со счётом 3:3 (5:4) в пользу команды из Италии

По результатам основного времени выявить победителя не удалось, команды сыграли со счётом 3:3. В дополнительное время также никто не забил победный гол. Италия взяла верх над белоруской командой благодаря точному удару Эммануэле Дзурло в послематчевых пенальти.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 3
5 : 4
Беларусь
0:1 Бриштель – 04:02     0:2 Новиков – 08:24     1:2 Жозеп – 19:53     2:2 Джордани – 23:18     2:3 Бриштель – 29:45     3:3 Дзурло – 30:54    
Удаления: нет / Гапон – 17:12'

У команды Беларуси жёлтую, а затем красную карточку получил Олег Гапон. В сборной Италии с поля никого не удалили, по одному предупреждению получили Леандро Казапьери и Томмазо Фадзини.

Теперь в финальном мачте, который пройдёт 25 февраля, Италии предстоит встретиться со сборной Бразилии, обыгравшей Иран 3:2.

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