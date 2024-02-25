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Тасоев и Башаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте

Тасоев и Башаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте
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Чемпиона мира Инал Тасоев и призёр Олимпиады Тамерлан Башаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте. Об этом сообщил ТАСС.

Тасоев и Башаев борются в весовой категории больше 100 кг. Этот турнир будет являться этапом олимпийской квалификации и продлится он с 1 по 3 марта.

Другими участниками турнира в Ташкенте станут российские дзюдоисты в категории до 60 кг — Гамзат Заирбеков, Аюб Блиев. До 73 кг Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев.

Среди женщин до 48 кг Сабина Гилязова, Кристина Дудина. До 52 кг Главира Борисова, Лилия Нугаева.

Напомним, спортсмены из России не могут принимать участие в Олимпиаде-2024 в париже. Об этом недавнро официально сообщил МОК. Те спортсмены, которые будут допущены до игр не смогут использовать никакую символику страны и должны отказаться от поддержки СВО.

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