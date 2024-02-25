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Снукерист Аньда Чжан неожиданно обыграл Селби и вышел в финал Players Championship — 2024

Снукерист Аньда Чжан неожиданно обыграл Селби и вышел в финал Players Championship — 2024
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Снукерист из Китая Аньда Чжан (13-й в мировом рейтинге) вышел в финал турнира Players Championship — 2024, который проходит с 19 по 25 февраля в Международном центре Телфорда в Англии. В полуфинале он обыграл англичанина Марка Селби (5-е место в рейтинге) со счётом 6:5.

В финале Players Championship Аньда Чжан сыграет со снукеристом из Северной Ирландии Марком Алленом (3-й в рейтинге).

Players Championship является профессиональным снукерным турниром с призовым фондом £ 385 тыс. Это второе из трёх соревнований в серии Players Series, после Мирового Гран-при и предшествующего чемпионату тура. Действующим чемпионом соревнований является англичанин Шон Мёрфи.

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