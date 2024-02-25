«Сказалось волнение». Игрок сборной Беларуси — о причинах поражения в полуфинале ЧМ-2024

Защитник футбольной сборной Беларуси Иван Константинов поделился мнением относительно полуфинала ЧМ-2024 в Дубае (ОАЭ). Пляжник рассказал о том, что пошло не так в игре с Италией.

«Наверное, сказалось волнение. Повели в счёте, но перестали контролировать игру. Смешались смены, возник какой-то сумбур. Где-то нам везло, Италия не забивала. В конце сзади должны были понадёжнее сыграть, в контроль больше, но случилось как случилось», — приводит слова Константинова Sport5.by.

24 февраля сборная Беларуси проиграла сборной Италии в серии пенальти полуфинала ЧМ-2024 по пляжному футболу. Основное и дополнительное время матча закончилось с ничейным счётом — 3:3. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы — 5:4.

В воскресенье, 25 февраля, в матче за третье место Беларусь сразится с Ираном.