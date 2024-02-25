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«Сказалось волнение». Игрок сборной Беларуси — о причинах поражения в полуфинале ЧМ-2024

«Сказалось волнение». Игрок сборной Беларуси — о причинах поражения в полуфинале ЧМ-2024
Иван Константинов
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Защитник футбольной сборной Беларуси Иван Константинов поделился мнением относительно полуфинала ЧМ-2024 в Дубае (ОАЭ). Пляжник рассказал о том, что пошло не так в игре с Италией.

«Наверное, сказалось волнение. Повели в счёте, но перестали контролировать игру. Смешались смены, возник какой-то сумбур. Где-то нам везло, Италия не забивала. В конце сзади должны были понадёжнее сыграть, в контроль больше, но случилось как случилось», — приводит слова Константинова Sport5.by.

24 февраля сборная Беларуси проиграла сборной Италии в серии пенальти полуфинала ЧМ-2024 по пляжному футболу. Основное и дополнительное время матча закончилось с ничейным счётом — 3:3. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы — 5:4.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 3
5 : 4
Беларусь
0:1 Бриштель – 04:02     0:2 Новиков – 08:24     1:2 Жозеп – 19:53     2:2 Джордани – 23:18     2:3 Бриштель – 29:45     3:3 Дзурло – 30:54    
Удаления: нет / Гапон – 17:12'

В воскресенье, 25 февраля, в матче за третье место Беларусь сразится с Ираном.

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