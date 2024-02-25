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Легкоатлет Волков — о поездке на Олимпиаду в Париже: я парень оптимистичный

Легкоатлет Волков — о поездке на Олимпиаду в Париже: я парень оптимистичный
Матвей Волков
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Прыгун с шестом из Беларуси Матвей Волков считает, что сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года. 24 февраля легкоатлет выполнил олимпийский норматив, показав на зимнем чемпионате России результат 5,82 метра.

«Это ещё по воде вилами писано, что Олимпиады не будет. Я парень оптимистичный и верю, что поеду на Олимпиаду. Мне принципиально было прыгнуть олимпийский норматив», — цитирует Волкова ТАСС.

Напомним, в 2020 году Матвей Волков сменил спортивное гражданство с российского на белорусское, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

Легкоатлетов из России и Беларуси лишили права на выступление на международных турнирах с марта 2022 года. В декабре прошлого года в World Athletics заявили, что не допустят российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже.

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