Прыгун с шестом Соловьёв заявил, что не верит в своё участие в Олимпиаде в Париже

Победитель зимнего чемпионата России в прыжках с шестом Александр Соловьёв заявил, что не верит в своё участие в Олимпийских играх в Париже. Он также подчеркнул, что выступления без международных стартов даются непросто.

«Думаю, что с большой долей вероятности у меня не будет шанса выступить на ближайшей Олимпиаде. Я достиг своей цели — выполнить олимпийский норматив, чтобы доказать, что могу. Но какой-то феерии от этого не было, потому что я даже теоретически не мог себе представить, что поеду на Олимпиаду.

Тяжело, когда приходится следить за тем, как выступают иностранные атлеты, только с помощью телефона. Соревноваться на протяжении длительного времени только со своими тоже непросто. Приходится довольствоваться тем, что есть», — сказал Соловьёв в интервью ТАСС.

Соловьёв выполнил олимпийский норматив на летнем ЧР в Челябинске в августе 2023 года. Тогда он прыгнул на 5,82 метра.