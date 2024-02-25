Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФСГР Василий Титов заявил, что российские соревнования не уступают международным

Глава ФСГР Василий Титов заявил, что российские соревнования не уступают международным
Василий Титов
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает, что российские соревнования не уступают международным стартам. К такому выводу он пришёл на основании двух чемпионатов мира, куда гимнасты из России допущены не были.

«Наш спорт и страна проживают огромное санкционное давление. Количество ограничений запредельное. Тем не менее мы развиваем наш спорт. Соревнования ничуть не хуже, а чаще даже лучше и ярче. Международный спорт сильно проигрывает без наших спортсменов. Я это могу сказать по двум чемпионатам мира. Мы не отчаиваемся и двигаемся вперёд. Создаём новую инфраструктуру и делаем это с прицелом на то, что мы вернёмся на международные соревнования», — приводит слова Титова «РИА Новости».

Напомним, в июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России и Беларуси до международных стартов в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.

Материалы по теме
А на колени встать не надо? Гимнастам из России назвали критерии допуска на мировые старты
А на колени встать не надо? Гимнастам из России назвали критерии допуска на мировые старты
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android