Глава ФСГР Василий Титов заявил, что российские соревнования не уступают международным

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает, что российские соревнования не уступают международным стартам. К такому выводу он пришёл на основании двух чемпионатов мира, куда гимнасты из России допущены не были.

«Наш спорт и страна проживают огромное санкционное давление. Количество ограничений запредельное. Тем не менее мы развиваем наш спорт. Соревнования ничуть не хуже, а чаще даже лучше и ярче. Международный спорт сильно проигрывает без наших спортсменов. Я это могу сказать по двум чемпионатам мира. Мы не отчаиваемся и двигаемся вперёд. Создаём новую инфраструктуру и делаем это с прицелом на то, что мы вернёмся на международные соревнования», — приводит слова Титова «РИА Новости».

Напомним, в июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России и Беларуси до международных стартов в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.