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Определились полуфинальные пары Кубка России по гандболу среди женщин

Определились полуфинальные пары Кубка России по гандболу среди женщин
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В воскресенье, 25 февраля 2024 года, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве на стенде Ростовской области (павильон №75) состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди женщин. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Высшего совета Федерации гандбола России Виктор Поладенко, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев, чемпион Олимпиады в Токио гимнаст Никита Нагорный, двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирёва.

Результаты жеребьёвки «Финала четырёх» Кубка России сезона-2023/2024

1/2 финала

6 апреля

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Лада» (Тольятти)

ЦСКА (Москва) — «Динамо-Синара» (Волгоград)

Напомним, решающие игры Кубка пройдут 6-7 апреля 2024 года. Уже в пятый раз «Финал четырёх» примет Ростов-на-Дону.

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