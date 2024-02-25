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Матыцин: Минспорта ждёт финальных рекомендаций от МОК по участию в ОИ-2024

Матыцин: Минспорта ждёт финальных рекомендаций от МОК по участию в ОИ-2024
Олег Матыцин
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что спортивное ведомство в ближайшее время получит финальные рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия россиян в Олимпийских играх 2024 года.

Они будут касаться критериев, по которым отечественные спортсмены будут выступать в Париже, сообщает «РИА Новости». Матыцин также заявил, что решение об участии в ОИ-2024 будет приниматься вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР) и спортивным сообществом страны.

Ранее, президент страны Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Соревнования в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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