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Матыцин: требования подписать декларации являются недопустимыми

Матыцин: требования подписать декларации являются недопустимыми
Олег Матыцин
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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимыми требования подписать декларации для участия в турнирах. По словам руководителя профильного ведомства, такой подход не отвечает гуманитарной миссии спорта.

«Одна из ключевых задач спорта — гуманитарная. В связи с этим категорически недопустимыми выглядят действия Международного олимпийского комитета и некоторых федераций по ограничению допуска наших спортсменов. Это прямое нарушение Олимпийской хартии. Требования подписать декларации являются недопустимыми», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В воскресенье, 25 февраля, на ВДНХ проходит пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта».

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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