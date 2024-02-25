Вчера, 24 февраля, в Буркина-Фасо прошёл международный турнир по самбо имени Владимира Путина. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из России, Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Соревнования проводились по двум дисциплинам: спортивному и боевому самбо. Российский спортсмен Магомед Алиев занял третье место в категории до 98 килограмм. Организаторы назвали турнир в честь президента РФ в целях привлечения внимания к развитию самбо в странах Африки.

Отметим, российская организация «Африканская инициатива», поддерживающая гуманитарные, образовательные, спортивные проекты Африки, принимала активное участие в организации турнира. Представители соревнований заявили, что в скором времени будут готовы проводить больше подобных турниров для популяризации самбо в странах Африки.