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В Буркина-Фасо прошёл международный турнир по самбо имени Владимира Путина

В Буркина-Фасо прошёл международный турнир по самбо имени Владимира Путина
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Вчера, 24 февраля, в Буркина-Фасо прошёл международный турнир по самбо имени Владимира Путина. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из России, Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Соревнования проводились по двум дисциплинам: спортивному и боевому самбо. Российский спортсмен Магомед Алиев занял третье место в категории до 98 килограмм. Организаторы назвали турнир в честь президента РФ в целях привлечения внимания к развитию самбо в странах Африки.

Отметим, российская организация «Африканская инициатива», поддерживающая гуманитарные, образовательные, спортивные проекты Африки, принимала активное участие в организации турнира. Представители соревнований заявили, что в скором времени будут готовы проводить больше подобных турниров для популяризации самбо в странах Африки.

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