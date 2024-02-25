Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Бразилии победила на ЧМ по пляжному футболу, в финале обыграв итальянцев

Сборная Бразилии победила на ЧМ по пляжному футболу, в финале обыграв итальянцев
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Бразилии одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу — 2024, проходившем в Дубае (ОАЭ). В финале спортсмены обыграли команду Италии. Встреча завершилась со счётом 6:4.

ЧМ-2024 . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бразилия
Окончен
6 : 4
Италия
0:1 Дженовали – 4'     1:1 Родриго – 12'     2:1 Родриго – 19'     2:2 Фадзини – 19'     3:2 Шавиер – 21'     4:2 Дженовали – 23'     5:2 Брендо – 27'     5:3 Фадзини – 27'     6:3 Родриго – 29'     6:4 Дженовали – 33'    
Удаления: нет / Казапьери – 17'

В составе сборной Бразилии голами отметились Родриго, который оформил в матче хет-трик, Бруно Шавиер и Брендо. У итальянцев забили Джанмарко Дженовали и Томмазо Фадзини, они записали на свой счёт по два гола в ворота соперника, а Дженовали отметился и автоголом в конце второго периода.

Отметим, что на 17-й минуте встречи красную карточку получил Леандро Казапьери, игрок итальянской сборной.

Сборная Бразилии завоевала 15-й трофей чемпионата мира по пляжному футболу в истории и продолжит удерживать первую строчку в рейтинге лучших команд мира в этом виде спорта.

Материалы по теме
Беларусь осталась без медалей чемпионата мира по пляжке. А золото забрала Бразилия!
Беларусь осталась без медалей чемпионата мира по пляжке. А золото забрала Бразилия!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android