Сборная Бразилии победила на ЧМ по пляжному футболу, в финале обыграв итальянцев

Сборная Бразилии одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу — 2024, проходившем в Дубае (ОАЭ). В финале спортсмены обыграли команду Италии. Встреча завершилась со счётом 6:4.
В составе сборной Бразилии голами отметились Родриго, который оформил в матче хет-трик, Бруно Шавиер и Брендо. У итальянцев забили Джанмарко Дженовали и Томмазо Фадзини, они записали на свой счёт по два гола в ворота соперника, а Дженовали отметился и автоголом в конце второго периода.
Отметим, что на 17-й минуте встречи красную карточку получил Леандро Казапьери, игрок итальянской сборной.
Сборная Бразилии завоевала 15-й трофей чемпионата мира по пляжному футболу в истории и продолжит удерживать первую строчку в рейтинге лучших команд мира в этом виде спорта.
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