Ласицкене — о ЧР в помещении: я должна быть довольна результатом

Олимпийская чемпионка игр в Токио, трёхкратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.

«Я себя настраиваю на то, что я должна быть довольна результатом, потому что это мой лучший результат в сезоне. Я поборолась, не развела нюни и сопли после второй попытки на 93. Это сейчас главное, мы собираем новый прыжок, и есть моменты нестабильные», — приводит слова Ласицкене официальный сайт ВФЛА.

Спортсменка заняла второе место, поделив его с Дарьей Слеповой. Обе легкоатлетки преодолели высоту 1,93 м. Победительницей соревнований стала Наталья Спиридонова с результатом 2,00 м. Она взяла данную высоту со второй попытки.