Марк Аллен стал чемпионом турнира Players Championship — 2024

Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен стал победителем турнира Players Championship — 2024, который проходил в Международном центре Телфорда в Англии. В решающем матче турнира он обыграл представителя Китая Аньда Чжана со счётом 10:8.

Напомним, в полуфинале турнира Чжан обыграл англичанина Марка Селби. Аллен в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл Али Картера.

Players Championship — профессиональный снукерный турнир с призовым фондом € 451 тыс. Это второе из трёх соревнований в серии Players Series, после Мирового Гран-при и предшествующего чемпионату тура. В турнире приняли участие 16 лучших игроков годового рейтингового списка.

В 2023 году победителем турнира стал англичанин Шон Мёрфи.