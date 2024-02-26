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Российские гандболисты U20 в марте проведут три товарищеских матча с Ираном U20

Российские гандболисты U20 в марте проведут три товарищеских матча с Ираном U20
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Мужская сборная России в возрасте до 20 лет с 17 по 19 марта проведёт три товарищеских матча со со сверстниками из Ирана. Об этом сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Молодёжная сборная России отравится в столицу Ирана Тегеран 16 марта, а 17,18 и 19 марта сыграет три контрольных матча с командой Ирана U20. Возвращение команды в Москву запланировано на 21 марта. Состав команды и точное время начала матчей будут объявлены позднее.

С иранской командой в возрасте до 20 лет российские гандболисты встретятся впервые, но в январе 2024 года в рамках OLIMPBET Кубка Дружбы в Москве российская молодёжка встречалась со взрослой сборной Ирана и потерпела поражение со счётом 27:29. Также в соревнованиях участвовали национальная команда России и команда Беларуси, которая и стала победителем турнира.

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