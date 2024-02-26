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Анна Вяхирева во второй раз выиграла Кубок Норвегии в составе «Кристиансанда»

Анна Вяхирева во второй раз выиграла Кубок Норвегии в составе «Кристиансанда»
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Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд», стала двукратной обладательницей Кубка Норвегии. Об этом сообщает телеграмм-канал Федерации гандбола России (ФГР).

В воскресенье, 25 февраля, в финальном матче Кубка Норвегии среди женских команд «Кристиансанд» уверенно обыграл «Сторхамар» (32:23) и в седьмой раз подряд завоевал почётный трофей. Для россиянки это второй титул. Правая полусредняя Вяхирева пятью заброшенными мячами внесла весомый вклад в победу своего клуба. За день до этого в полуфинале Кубка Норвегии «Кристиансанд» разгромил«Ларвик» со счётом 40:24, на счету россиянки семь голов.

28-летняя Анна Вяхирева – олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

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