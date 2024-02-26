Гандболистки Шаркова, Фролова и Кожокарь пропустят сбор национальной команды из-за травм

Гандболистки сборной России Полина Шаркова, Ярослава Фролова и Кристина Кожокарь из-за травм пропустят сбор национальной команды в Новогорске, который стартовал в понедельник, 26 февраля.

«В связи с тем, что в недавних играх Суперлиги Шаркова, Фролова и Кожокарь получили травмы, они не смогут принять участия в тренировочном процессе национальной команды. Всем девочкам желаем здоровья и надеемся их увидеть на площадке в ближайших матчах чемпионата России. А Полине, получившей разрыв передней крестообразной связки левого колена, желаем скорейшей реабилитации и полноценного восстановления. На замену в расположение команды была вызвана Даша Стаценко из «Ростов-Дона», – приводит слова главного тренера сборной России Людмилы Бодниевой сайт Федерации гандбола России.

Полностью состав национальной команды на сборе в Новогорске выглядит следующим образом: вратари: Анна Верещак («Динамо-Синара»), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»); правые крайние: Валерия Вайкум («Черноморочка»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Валерия Собкало («Кубань»); линейные: Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА), Валентина Томилина («АГУ-Адыиф»); правые полусредние: Юлия Баева, Ольга Явон (обе – ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»); левые полусредние: Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина («Динамо-Синара»), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»); разыгрывающие: Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Ростов-Дон»).