19-летний Моралес-Уильямс установил мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении

19-летний канадец Кристофер Моралес-Уильямс 24 февраля на соревнованиях в Арканзасе установил мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении, преодолев это расстояние за 44.49 секунд.

Предыдущее достижение в 44.57 секунд принадлежало чемпиону мира среди юниоров, двукратному олимпийскому чемпиону (400 м с/б, 4х400 м) и чемпиону мира американцу Керрону Клементу. Оно было установлено 12 марта 2005 года.

Моралес-Уильямс учится на втором курсе в университете Джорджия, Соединённые Штаты Америки. Кристофер был частью состава сборной Канады, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира до 20 лет в беге 4х400 метров в Кали в 2022 году. В 2023-м Моралес-Уильямс завоевал серебро Панамериканских Игр до 20 лет на дистанции 400 метров.