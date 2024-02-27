«Мне приходится выживать на овощах». Гимнастка Мельникова — о качестве питания на базе

Олимпийская чемпионка по гимнастике в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, что со времён коронавируса на их тренировочной базе начался дефицит еды, который продолжается и по сей день.

Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой

Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой

«Так как на базе в последние дни есть вообще нечего — у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом — мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Как же грустно, печально. Верните былое.

И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, всё это более чем забавно. Но вот так, как есть», — написала Мельникова у себя в социальных сетях.

Напомним, спортсменка также является чемпионкой мира — 2021 в личном многоборье и четырёхкратной чемпионкой Европы.