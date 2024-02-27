Двукратный олимпийский чемпион Рылов: я уже в любом случае отказался от Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион — 2020, двукратный чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов прокомментировал информацию о возможном пересмотре условий допуска российских пловцов к участию в Олимпийских играх в Париже.

«Я уже в любом случае отказался от Олимпиады. Буду выступать либо на играх БРИКС, либо на «Играх дружбы». Смотря что оставят, но вроде оставляют и то, и другое», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, соревнования в рамках «Игр дружбы» состоятся 15-29 сентября, их примут Москва и Екатеринбург. Столицей Игр БРИКС 2024 года станет Казань. Эти соревнования пройдут с 11 по 24 июня. Проведение летних Олимпийских игр в Париже планируется в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.