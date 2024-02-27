Родионенко: у Мельниковой такие запросы, будто у нас не тренировочная база, а ресторан

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Ранее гимнастка пожаловалась на питание на тренировочной базе и отметила, что скудность рациона сохраняется со времён пандемии коронавируса. Родионенко подчеркнула, что спортсменка преувеличивает проблему дефицита еды, отметив при этом, что некоторые претензии к питанию есть, но они сразу исправляются.

«Мельникова, конечно, всё преувеличивает. Тем более у Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан. Здесь такого никогда не будет! Она считает, что кроме неё никто не питается, а параллельно с ней в столовую ходят ещё 250 человек.

Да, к питанию есть определённые претензии, но мы исправляем их, сразу говорим, что можно, а что нельзя. Отдельно для Ангелины Мельниковой никто готовить не будет!» — приводит слова Родионенко Sport24.