Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Уразова получила тяжёлую травму колена

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Владислава Уразова получила тяжёлую травму колена на тренировке. В ближайшее время 19-летней спортсменке предстоит перенести операцию.

«У неё тяжёлое повреждение коленного сустава. Всё случилось на прошлой неделе на акробатической тренировке, когда она работала над вольными упражнениями. Операция будет сделана сегодня-завтра, после чего можно будет говорить о приблизительных сроках восстановления. Мы надеемся, что Уразова вернётся в спорт», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Напомним, Уразова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в командном многоборье, а также серебряным призёром чемпионата Европы 2021 года в упражнениях на брусьях.