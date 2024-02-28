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Александр Карелин назвал Омск борцовским городом на мировой карте

Александр Карелин назвал Омск борцовским городом на мировой карте
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Трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный победитель чемпионата СССР российский борец классического стиля Александр Карелин отметил важность проведения первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 20 лет в Омске.

«Омск — это борцовский город, причём даже не на всероссийской, а на мировой карте. Это кузница не только борцов, но и наставников — от Ивана Калюжного до Виктора Игуменова, не говоря про Громыко, Кисельникова, Кудинова. Неудивительно, что при таких заслуженных наставниках в регионе появилось множество маститых спортсменов», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Напомним, соревнования в Омске начались 26 февраля и завершатся 1 марта.

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