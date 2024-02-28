Ушёл из жизни 39-летний немецкий легкоатлет Фабиан Шульце

Немецкий легкоатлет и прыгун в высоту Фабиан Шульце скончался в связи с болезнью. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Германии.

«Бывший спортсмен из Фильдерштадта был не только фигурой в прыжках с шестом, но и отличным примером для подражания для многих других спортсменов с человеческой точки зрения. Фабиана Шульце описывают как очень сдержанного, практичного и очень популярного человека», — написали в статье на сайте организации.

7 марта спортсмену должно было исполниться 40 лет. У него остались двое детей и жена.

Фабиан Шульце — призёр молодёжного и юниорского первенств Европы. Также немец стал шестым на чемпионате Европы – 2010 в Барселоне и на европейских соревнованиях в помещении в 2011 году. С результатом 5,83 метра он занимает девятое место в списке лучших немецких прыгунов с шестом.

Также на сайте соболезнования случившемуся выразил спринтер Мариус Броунинг.