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Ушёл из жизни 39-летний немецкий легкоатлет Фабиан Шульце

Ушёл из жизни 39-летний немецкий легкоатлет Фабиан Шульце
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Немецкий легкоатлет и прыгун в высоту Фабиан Шульце скончался в связи с болезнью. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Германии.

«Бывший спортсмен из Фильдерштадта был не только фигурой в прыжках с шестом, но и отличным примером для подражания для многих других спортсменов с человеческой точки зрения. Фабиана Шульце описывают как очень сдержанного, практичного и очень популярного человека», — написали в статье на сайте организации.

7 марта спортсмену должно было исполниться 40 лет. У него остались двое детей и жена.

Фабиан Шульце — призёр молодёжного и юниорского первенств Европы. Также немец стал шестым на чемпионате Европы – 2010 в Барселоне и на европейских соревнованиях в помещении в 2011 году. С результатом 5,83 метра он занимает девятое место в списке лучших немецких прыгунов с шестом.

Также на сайте соболезнования случившемуся выразил спринтер Мариус Броунинг.

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