В Смоленске хотят построить первый фиджитал-центр

По итогу встречи губернатора Смоленской области Василия Анохина и министра спорта РФ Олега Матыцина было запланировано строительство первого фиджитал-центра.

«Мы видим, что у молодых смолян есть запрос на занятия фиджитал-спортом. Смоленская область готова стать одним из пилотных регионов страны, где будет активно развиваться фиджитал-движение с необходимой для этого инфраструктурой», — приводит ТАСС слова Анохина.

Ранее губернатор области уже говорил о ценности фиджитал-спорта для их региона и о том, что они намерены и дальше его развивать.

Отметим, что в планы входит строительство абсолютно нового единого пространства, где можно будет совмещать и классические, и цифровые виды спорта. Сроки реализации этого проекта пока не названы.