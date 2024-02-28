FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на континентальных турнирах

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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил представителям России и Беларуси работать техническими делегатами на континентальных чемпионатах, за исключением чемпионатов Европы, сообщается на официальном сайте FIG.

Отмечается, что чемпионаты Европы из перечня континентальных первенств исключили во избежание конфликта интересов. Данное решение вступает в силу немедленно и распространяется на все дисциплины.

Техническими делегатами FIG на период 2022-2024 годов являются россияне Дмитрий Андреев (мужская спортивная гимнастика), Любовь Андрианова (женская спортивная гимнастика), Ирина Никитина (акробатическая гимнастика) и Владислав Оскнер (аэробика).

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе с 1 января текущего года.