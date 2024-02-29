Стали известны составы групп женского Кубка России по пляжному футболу

В Доме футбола города Москвы состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России по пляжному футболу среди женских команд.

В результате жеребьёвки восемь команд были разбиты на две группы. Квартет «А» составили московский «Строгино» и три команды из Санкт-Петербурга: СКМФ, «Кристалл» и СШ «Локомотив». Группу «B» сформировали чемпион России — 2023 «Звезда» (Санкт-Петербург), серебряный призёр национального чемпионата сборная Санкт-Петербурга «Адреналин» (Москва), «КПРФ-Урицк» (Санкт-Петербург).

Кубок России среди женских команд пройдёт с 6 по 10 марта в центре пляжных видов спорта «Королёвский песок». Действующим обладателем трофея является «Кристалл», который в 2023 году в финале обыграл «Звезду» со счётом 6:2.