18-летний испанский велогонщик скончался от травм, полученных в аварии по ходу тренировки

18-летний испанский велогонщик Хуан Пухальте, представляющий команду «Вальверде», скончался от множественных травм, полученных в аварии по ходу тренировки. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Мурсии.

«С болью в сердце мы вынуждены сообщить о внезапной смерти Хуана Пухальте Мартинеса, члена велосипедной команды Мурсии. Велосипедная семья будет скучать по нему», — говорится в заявлении организации.

По информации местного издания La opinion de Murcia, Пухальте нашли прохожие, он лежал прямо на дороге и был жив. Автомобиля, сбившего Хуана, на месте событий в тот момент уже не было. Очевидцы срочно вызвали скорую, однако юный спортсмен всё же скончался в больнице.

Отмечается, что 18-летний Хуан получил повреждения селезёнки и почек, а также травму головы с внутренним кровотечением.