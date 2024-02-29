Шахматистка Горячкина поднялась на третье место рейтинга ФИДЕ

Российская шахматистка и гроссмейстер среди женщин Александра Горячкина по итогам рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ) стала третьей. Обновлённая версия рейтинга появилась на сайте ФИДЕ.

В прошлом месяце Горячкина опускалась на четвёртое место, её обогнала Хампи Конеру из Индии. В этот раз россиянке удалось оставить Конеру позади, на пятой строчке.

Остальные шахматистки из России расположились ниже. Екатерина Лагно осталась шестой, как и в прошлом месяце, а Полина Шувалова опустилась с 23 места на 24-е. Валентина Гунина поднялась на одну строчку и стала 31-й.

Напомним, возглавляет рейтинг ФИДЕ по-прежнему китаянка Хоу Ифань. Она стала первой ещё по результатам рейтинга на конец декабря 2023 года и с этого момента не опускалась ниже. На её счету 2632 очка.