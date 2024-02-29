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Российского сноубордиста Донских дисквалифицировали на два года

Российского сноубордиста Донских дисквалифицировали на два года
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Российского сноубордиста и участника Олимпиады в Пекине Даниила Донских дисквалифицировали на два года. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Срок дисквалификации будет отсчитываться от 6 февраля 2024 года. Донских наказан за нарушение порядка предоставления информации о своём местонахождении.

Напомним, сам 23-летний спортсмен участвовал на Олимпиаде-2022 в Пекине и выбыл в 1/8 финала борьбы за медали. В общем протоколе он занял 24-е место.

В 2021 году Донских также выигрывал чемпионат России по сноуборд-кроссу, который проходил в «Солнечной долине» (Миасс). Это был его второй титул в этом соревновании. Первый раз он одержал победу в 2019 году. В этот же год стал обладателем Кубка России по сноуборду.

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