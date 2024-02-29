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Судья по водному поло Флахайв завершает карьеру на международной арене

Судья по водному поло Флахайв завершает карьеру на международной арене
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Австралийский арбитр по водным видам спорта, в особенности по водному поло, Дэниел Флахайв завершает карьеру в судействе на международной арене в возрасте 60-ти лет. Об этом сообщает Международная ассоциация водных видов спорта World Aquatics.

Сейчас Флахайв судит чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), однако это одни из последних его соревнований на международном уровне. Он стал судьёй в зрелом возрасте, потому что этому предшествовала спортивная карьера и тренерство. На его счету сотни международных турниров и финальных игр.

Как рассказал сам Флахайв, он стал судьёй, потому что ему самому никогда не нравилось, как с этой работой справляются другие. Несмотря на уход, арбитр будет продолжать передавать свой опыт тем, кто хочет начать судейскую карьеру.

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