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Стартовал восьмой сезон премии по спортивному маркетингу MARSPO Awards

Стартовал восьмой сезон премии по спортивному маркетингу MARSPO Awards
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Стартовал восьмой сезон премии по спортивному маркетингу MARSPO Awards. Премия проводится ежегодно с 2017 года. Задача MARSPO Awards’24 года – определение лучших проектов в сфере спортивного маркетинга за 2023 год. География участников: Россия, Беларусь и Казахстан.

Даты проведения:

  • Подача проектов — до 30 апреля
  • Шорт-лист — 2 мая
  • Онлайн-защита — 20-24 мая
  • Награждение — 30 мая

«В прошлом году премия прошла с большим успехом, количество участников выросло на 30%, и защита проектов проходила уже целых четыре дня. Считаем, что для коммерческой премии это отличные результаты, которые в этом сезоне мы обязательно постараемся превзойти!

Самое важное — у нас новый состав номинаций, расширены темы и добавлены новые направления. Сейчас доступны для подачи 38 номинаций.

Например, добавили номинацию «Лучшая программа по работе со зрителями в неигровой день», что позволит отделить эту часть работы от традиционного клубного match day. Ввели номинации, отмечающие работу спортивных организаций с молодёжью, мерчандайзинг, спортивный дизайн, визуальные инсталляции, лучший креатив, медиапроекты.

Также новинка этого сезона — присуждение Гран-При проекту, получившему максимальное количество баллов от нашего жюри. Не имеет значения, в какой номинации он находился. Если проект набрал больше всего баллов, значит, он действительно выдающийся, и, надеюсь, что это будет интересный новый опыт.

Обратите внимание на наших финалистов: это не только ТОП футбольных и хоккейных клубов страны, но и букмекерские компании с сильнейшим маркетингом, крупнейшие бренды, организаторы соревнований. Нужно смотреть на лучших, учиться и соревноваться с ними, тогда повышается и ваш профессиональный уровень», — отметил продюсер премии Николай Сорокин.

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