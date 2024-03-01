Опубликован шорт-лист номинантов премии РБ 2024

Завершился первый этап Международной премии РБ: подведены итоги открытого голосования. Всего в разных номинациях, число которых меняется каждый год, было отдано более 250 тысяч голосов. На следующем этапе лучших из лучших будет определять жюри под председательством Паруйра Шахбазяна — основателя крупнейшего портала о спорте и ставках «Рейтинг Букмекеров» и учредителя премии РБ.

Также в экспертный совет вошли Вячеслав Опахин – главный редактор спортивного портала «Чемпионат»; Наиль Измайлов — президент Футбольной национальной лиги; Игорь Артемьев — председатель высшего совета Федерации регби России; Камил Гаджиев — президент промоутерской компании Fight Nights Global; Алексей Песошин — премьер-министр Республики Татарстан, президент регбийного клуба «Стрела-Ак Барс»; Артем Сычёв — коммерческий директор организации «ЕДИНЫЙ ЦУПИС»; Константин Уланов — основатель сайта «ВсеПроСпорт», сооснователь Uffiliates.me; Юлия Наумова — управляющий партнёр AdConsul и др.

Лауреаты премии будут объявлены 4 апреля на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Они получат фирменные статуэтки, а победителю в номинации «Спортивный журналист года» также будет вручён грант на сумму 300 тысяч рублей, учреждённый «Рейтингом Букмекеров» с целью поддержки и развития спортивной журналистики в России.

Спортивный портал «Чемпионат» и журналист Андрей Панков попали в шорт-лист премии.

Шорт-лист номинантов опубликован на сайте премии.