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Крамаренко стала лучшей в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике

Чемпионка Европы по художественной гимнастике российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в индивидуальном многоборье на чемпионате России. Соревнования проходят в Москве.

По сумме за все виды программы Крамаренко набрала 177,750 балла. Второй на этих соревнованиях стала гимнастка Карина Киреева, набравшая 167,400 балла. Бронзовую медаль завоевала спортсменка Милена Щенятская (166,650).

Художественная гимнастика. Чемпионат России, Москва.

Многоборье

1. Лала Крамаренко — 177,750 балла.

2. Карина Киреева — 167,400.

3. Милена Щенятская — 166,650.

4. Арина Янковская — 166,650.

5. Владислава Николаенко — 164,600.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики в Москве. Соревнования завершатся 6 марта.