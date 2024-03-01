Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Крамаренко стала лучшей в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике

Крамаренко стала лучшей в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы по художественной гимнастике российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в индивидуальном многоборье на чемпионате России. Соревнования проходят в Москве.

По сумме за все виды программы Крамаренко набрала 177,750 балла. Второй на этих соревнованиях стала гимнастка Карина Киреева, набравшая 167,400 балла. Бронзовую медаль завоевала спортсменка Милена Щенятская (166,650).

Художественная гимнастика. Чемпионат России, Москва.
Многоборье

1. Лала Крамаренко — 177,750 балла.
2. Карина Киреева — 167,400.
3. Милена Щенятская — 166,650.
4. Арина Янковская — 166,650.
5. Владислава Николаенко — 164,600.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики в Москве. Соревнования завершатся 6 марта.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android