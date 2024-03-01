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Гимнастка Крамаренко: ещё как-то не ощущаю себя лидером сборной России

Гимнастка Крамаренко: ещё как-то не ощущаю себя лидером сборной России
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Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко после победы в личном многоборье на чемпионате России призналась, что не чувствует себя лидером сборной страны. Спортсменка отметила, что в команде нет недостатка в хороших гимнастках.

«Я пока, наверное, ещё как-то не ощущаю себя таким уж лидером, поскольку есть очень много сильных, хороших гимнастов, и юниорки тоже подрастают. Поэтому буду просто наслаждаться и выступать для зрителей», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Напомним, Крамаренко в личном многоборье набрала 177,750 балла и завоевала золото. Второе место заняла спортсменка Карина Киреева (167,400). Третьей на этих соревнованиях стала гимнастка Милена Щенятская (166,650).

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