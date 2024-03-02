ФИДЕ попросила правительство Канады ускорить выдачу виз участникам турнира претендентов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась к правительству Канады с просьбой оказать поддержку участникам турнира претендентов в получении виз.

«Срочное визовое обращение к правительству Канады в связи с турниром претендентов ФИДЕ.

Самый престижный турнир в шахматном мире — турнир претендентов ФИДЕ, который определит претендентов на звание чемпиона мира как в открытой, так и в женской категориях, пройдёт с 3 по 22 апреля в Торонто, Канада. Впервые в истории шахмат самый престижный турнир будет проводиться в Канаде, что является признанием растущей роли страны в шахматном мире.

К сожалению, игроки из разных стран мира, подавшие заявления на получение визы несколько месяцев назад, до сих пор не получили никаких новостей о своём статусе. Поскольку до турнира претендентов ФИДЕ остался всего месяц, существуют серьёзные опасения по поводу своевременного прибытия игроков в Торонто.

Признавая популярность этой игры в стране и её растущую роль в шахматном мире, мы просим правительство Канады оказать поддержку в срочном решении этого вопроса. Обеспечение безопасного и своевременного прибытия игроков имеет решающее значение для успеха и честности турнира претендентов ФИДЕ, а также для продвижения Канады как страны-хозяйки самого важного шахматного турнира года, за которым будут следить миллионы зрителей по всему миру», — сообщается в официальном обращении ФИДЕ к правительству Канады.

Турнир претендентов пройдёт с 2 по 25 апреля 2024 года в канадском Торонто. Состав участников соревнований сейчас выглядит следующим образом: Ян Непомнящий (Россия, участник матча за звание чемпиона мира в 2023 году), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Алиреза Фируджа (Франция) и Гукеш Доммараджу (Индия).