Генеральный директор ФИДЕ: Канада может лишиться права проведения турнира претендентов

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал ситуацию с получением виз участниками турнира претендентов в Торонто. О позиции руководителя организации стало известно из сообщений в социальных сетях.

«Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский уже дал комментарий по сложившейся ситуации и сказал, что не будет ни переноса турнира, ни замены участников: если Канада не даст визу кому-либо, ФИДЕ проведёт турнир в другой стране в те же даты», — приводит его слова телеграм-канал «Левитов о шахматах».

2 марта ФИДЕ обратилась к правительству Канады с просьбой ускорить процесс выдачи виз участникам турнира претендентов. Он должен пройти с 2 по 25 апреля 2024 года в канадском Торонто.