Гимнастка Крамаренко выиграла всё золото чемпионата России — 2024

Лала Крамаренко стала победительницей всех соревнований на чемпионате России по художественной гимнастике — 2024 в Москве.

В соревнованиях с обручем 19-летняя спортсменка набрала 44,600 балла. Второе место заняла Арина Янковская, третьей стала Ксения Колядина.

Не было равных Крамаренко и в упражнениях с булавами. Второе место здесь у Ксении Колядиной, а третье у Софьи Копыловой. Не смогли подобраться соперницы к ней и в двух других видах: соревнованиях с мячом и лентой.

Перед финалами в отдельных видах Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье. В сумме четырёх упражнений гимнастка набрала 177,750 балла, оторвавшись от ближайшей соперницы Карины Киреевой больше чем на 10 баллов (167,400). Третье место разделили Милена Щенятская и Арина Янковская (обе — 166,650 балла).

Чемпионат России по художественной гимнастике — 2024 проходил во дворце гимнастики Ирины Винер.