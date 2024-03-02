Крамаренко: были мысли сняться с чемпионата России из-за проблем со здоровьем

Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала своё выступление на чемпионате России — 2024. Она выиграла соревнования в индивидуальном многоборье, а также стала чемпионкой России в отдельных видах по всем дисциплинам.

«Хочу сказать, что все упражнения абсолютно разные, они отличаются по характеру, эмоциям, я это стараюсь передавать зрителям. Могу выделить упражнение с булавами — получила высокую оценку, но не всё удалось. Всегда есть над чем работать. Во всех упражнениях есть помарки, но я не буду их рассказывать зрителям, оставим это для тренеров. Прежде всего мы выходим и побеждаем сами себя, все девочки очень сильные, не хочу никого выделять. Всем желаю здоровья и без травм. Пусть мою форму оценивают тренеры, себя оценивать не буду. Не совсем удовлетворена собой сегодня. Были мысли сняться с соревнований, есть определённые проблемы со здоровьем, но я решила выступать. Можно сказать, мне было бы немного неудобно, если бы я не выступила», — приводит слова спортсменки Sport24.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходил в Москве, во дворце гимнастики Ирины Винер. Сегодня, 2 марта, на турнире состоялся заключительный день соревнований.