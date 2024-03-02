Диана Миронова стала 13-кратной чемпионкой мира по бильярду

27-летняя российская бильярдистка Диана Миронова стала победительницей чемпионата мира 2024 года, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке.

В финале соревнований по комбинированной пирамиде она одолела другую россиянку, Лилию Панову, со счётом 4:2. Успех стал для Мироновой 13-м по счёту.

В 2023 году спортсменка выигрывала мировое первенство в свободной пирамиде, в 2022 году — в динамичной пирамиде. В прошлом году Миронова также стала триумфатором Кубка чемпионов в свободной пирамиде среди мужчин.

На счету Дианы Мироновой победы и в парных соревнованиях. В 2016 году в тандеме с Ольгой Миловановой она стала чемпионкой мира в американке на командном чемпионате мира.

Её сопернице Лилии Пановой 22 года.