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Диана Миронова стала 13-кратной чемпионкой мира по бильярду

Диана Миронова стала 13-кратной чемпионкой мира по бильярду
Диана Миронова
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27-летняя российская бильярдистка Диана Миронова стала победительницей чемпионата мира 2024 года, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке.

В финале соревнований по комбинированной пирамиде она одолела другую россиянку, Лилию Панову, со счётом 4:2. Успех стал для Мироновой 13-м по счёту.

В 2023 году спортсменка выигрывала мировое первенство в свободной пирамиде, в 2022 году — в динамичной пирамиде. В прошлом году Миронова также стала триумфатором Кубка чемпионов в свободной пирамиде среди мужчин.

На счету Дианы Мироновой победы и в парных соревнованиях. В 2016 году в тандеме с Ольгой Миловановой она стала чемпионкой мира в американке на командном чемпионате мира.

Её сопернице Лилии Пановой 22 года.

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