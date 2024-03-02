Данил Лаврентьев — серебряный призёр этапа «Большого шлема» в Ташкенте

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную награду на этапе «Большого шлема» в Ташкенте (Узбекистан).

В финале весовой категории до 73 кг россиянину противостоял итальянский дзюдоист Мануэль Ломбардо, который и одержал победу в турнире.

Ранее, в малом финале другой россиянин Махмадбек Махмадбеков сразился с Шахрамом Ахадовым (Узбекистан). Исход встречи тоже оказался не в пользу отечественного дзюдоиста. Махмадбеков не смог завоевать бронзовую награду.

Напомним, конце января этого года Лаврентьев выиграл золото на этапе Гран-при, проходящем в Одивелаше (Португалия).

Этап «Большого шлема» в Ташкенте (Узбекистан) завершится в воскресенье, третьего марта. Российские спортсмены выступают на турнире в качестве нейтральных атлетов.