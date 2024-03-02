Призёр чемпионата мира по дзюдо Занкишиев умер в возрасте 31 года

Российский дзюдоист Казбек Занкишиев умер в возрасте 31 года, сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо. Федерация дзюдо России выражает искренние соболезнования родным и близким Казбека Занкишиева», — говорится в заявлении организации.

Отметим, в 2018 году Занкишиев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Баку (Азербайджан) в командном первенстве. Кроме того, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы — 2017 в Варшаве (Польша) в весовой категории до 100 кг и завоевал золото на первенстве России 2015 года.