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Холлоуэй выиграл золото ЧМ-2024 на дистанции 60 метров с/б, установив рекорд турнира

Холлоуэй выиграл золото ЧМ-2024 на дистанции 60 метров с/б, установив рекорд турнира
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Американский легкоатлет Грант Холлоуэй выиграл золотую медаль на чемпионате мира в закрытых помещениях. Он обновил рекорд соревнований.

Холлоуэй пробежал дистанцию 60 метров с барьерами с рекордом турнира – 7,29. Второе место занял итальянец Лоренцо Нделе Симонелли с результатом 7,43. Он обновил национальный рекорд. Тройку лучших замкнул Джаст Квау-Мати из Франции (7.47).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях

Мужчины, 60 метров с/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 7,29 секунды (рекорд турнира).
2. Лоренцо Нделе Симонелли (Италия) – 7,43 (национальный рекорд ).
3. Джаст Квау-Мати (Франция) – 7,47.

Грант Холлоуэй — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, трёхкратный чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами на открытом воздухе и теперь уже двукратный победитель мировых первенств в закрытых помещениях.

Чемпионат мира — 2024 в закрытых помещениях проходит с 1 по 3 марта в Глазго (Великобритания).

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