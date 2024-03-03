Дзюдоист Матвей Каниковский стал серебряным призёром «Большого шлема» в Ташкенте

Бронзовый призёр ЧЕ-2023 российский дзюдоист Матвей Каниковский стал серебряным призёром турнира «Большого шлема», который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

В финале весовой категории до 100 кг россиянину противостоял седьмой номер мирового рейтинга, чемпион мира 2022 года узбекский борец Музаффарбек Туробоев.

Бронзовую награду турнира мог завоевать россиянин Арман Адамян. Но отечественный дзюдоист проиграл в малом финале польскому спортсмену Петру Кучере. Ещё одна бронза на счету японца Доты Араи.

Ранее в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг проиграл двукратный чемпион Европы Михаил Игольников.

Российские дзюдоисты выступают на турнире «Большого шлема» в столице Узбекистана в нейтральном статусе.