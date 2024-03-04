Работающий в системе ЦСКА Роман Ляшенко возглавил женский «Луч»

Роман Ляшенко, возглавляющий женскую юниорскую сборную России и молодёжные команды ЦСКА, назначен главным тренером женской команды «Луч» из Москвы. Он сменил на этом посту Дмитрия Балаченкова.

«Мы достигли соглашения, что до конца нынешнего сезона я буду возглавлять «Луч», совмещая эту должность с работой в молодёжной системе армейского клуба. А уже по окончании текущей кампании мы вернёмся к обсуждению вопроса о дальнейшем сотрудничестве. Перед командой стоит цель не только сохранить прописку в Суперлиге, но и, по возможности, постараться улучшить нынешнее турнирное положение», — приводит слова Ляшенко пресс-служба «Луча».

На данный момент московская команда занимает 11-е, предпоследнее место в Olimpbet женской Суперлиге.