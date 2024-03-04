«Ждём, родной!» Шорт-трекист Елистратов лично пригласил Роналду на финал Кубка России

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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2015 года, многократный чемпион Европы российский шорт-трекист Семён Елистратов отправил персональное приглашение на финал Кубка России по шорт-треку португальскому нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Брат, давай на финал Кубка России по шорт-треку, город Уфа! 8-10 марта! Ждём, родной!» — написал футболисту Елистратов в директ социальной сети.

«Пригласил сегодня Криша, как думаете, придёт?» — прокомментировал свой поступок россиянин.

Отметим, что финал Кубка России по шорт-треку пройдёт в Центре, который носит имя Елистратова.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал 11 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.