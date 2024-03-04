Джейсон Келси официально попрощался с НФЛ. Он плакал на пресс-конференции вместе с братом

Чемпион Супербоула, легендарный центр «Филадельфия Иглз» 36-летний Джейсон Келси официально завершил карьеру. Он попрощался с НФЛ на специальной пресс-конференции, которая выдалась сверхэмоциональной – брутальному Джейсону не раз приходилось прерываться из-за слёз.

«13 сезонов в Филадельфии, я оглядываюсь назад, на свою карьеру со взлётами и падениями. Никогда не забуду, как Карсон Венц порвал крестообразную связку. И не забуду ту радость, которую он принёс городу Филадельфии. Иногда цветы вырывают, но корни остаются, и мне не терпится увидеть цветение в следующем сезоне. Я не забуду неудачу с «Чифс» и огромное горе, которое я пережил. В то же время я был горд за своего брата, который поднялся на вершину», — в частности, сказал в своей эмоциональной речи Келси.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с небольшим фрагментом данной пресс-конференции.

Поддержать Джейсона на пресс-конференцию пришёл и его младший брат – игрок действующего победителя Супербоула «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси. Трэвис вслед за братом не смог сдержать слёз.