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Ушёл из жизни основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич

Ушёл из жизни основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич
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4 марта на 86-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР, основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своём сайте.

«Приехав в Волгоград в конце 1972 года, Леонид Алексеевич стал работать с молодыми гандболистами в самом южном районе нашего города и через несколько лет по его инициативе был основан клуб «Каустик», который мэтр бессменно возглавлял на протяжении четверти века.

За годы работы легендарный наставник воспитал целую плеяду гандболистов, побеждавших на Олимпийских играх, мировых и европейских форумах" — написали на сайте клуба в память о Коросташевиче.

С его именем связаны все самые громкие победы клуба, гандболисты «Каустика» четыре раза подряд завоевали золото чемпионата страны (1996–1999 гг.). В качестве тренера национальной команды Коросташевич выигрывал чемпионат мира — 1993 и Евро-1996.

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